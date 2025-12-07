Acqua, linea dura con gli abusivi 

Tanti, troppi abusivi. Stop all’erogazione dell’acqua irrigua alle utenze extra-agricole. Tra Porto Frailis e San Gemiliano, il Consorzio di bonifica interrompe il servizio per mettere ordine a un sistema con tante criticità. L’ente di viale Pirastu vuole stanare gli abusivi, invitando i regolari intestatari delle utenze a presentare una semplice domanda per la riattivazione del servizio. In più di una circostanza sono stati individuati allacci selvaggi realizzati (soprattutto) per limitare i consumi dell’acqua.

Il Consorzio

Andrea Solanas fa chiarezza sulla vicenda, che agita numerosi residenti dei quartieri rimasti senz’acqua irrigua: «Stiamo cercando di fare un nuovo censimento delle derivazioni per usi diversi. A turno, in ogni zona, sarà interrotta l’erogazione e verrà riattivata, previa istallazione di un contatore e l’individuazione di tutti i fruitori». Da tempo, l’abusivismo, unito a quello degli sprechi, è tra i temi più caldi in Consorzio. «L’acqua - prosegue il vice del presidente Beppe Giacobbe - è un bene prezioso, disponibile in misura sempre più limitata per cui è necessario adottare ogni accorgimento per un uso più razionale». Tanti utenti, negli ultimi giorni, si sono presentati negli uffici consortili per chiedere spiegazioni sull’interruzione prolungata del servizio.

L’appello

La vicenda coinvolge un numero elevato di utenti e l’acqua irrigua, anche nell’ambito extra-agricolo (turismo in particolare), è un servizio fondamentale. «Abbiamo bisogno anche della collaborazione degli utenti per cui questi - spiega Solanas - possono organizzarsi in ciascuna zona e individuare un responsabile che faccia da intermediario col Consorzio e raccolga le domande di tutti gli interessati». Nella zona cerchiata di rosso covano malumori, soprattutto tra i virtuosi che non sono pochi e per la fascia extra-agricola pagano un canone annuale di 120 euro. Nel Consorzio lo sanno ma invocano una collaborazione fattiva per riuscire a garantire un servizio puntuale: «Siamo consapevoli del disagio, ma occorre piena collaborazione per trovare una soluzione che consenta di continuare a erogare il servizio».

