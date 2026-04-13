Acqua, le bollette per il 2025 

Entro l’8 maggio gli utenti del servizio idrico di Serramanna dovranno pagare il canone per i consumi di acqua potabile e del servizio di depurazione nel 2025, in fase di recapito. Lo ha stabilito la Giunta comunale, che ha applicato le tariffe decise dall’Arera. Entro l’8 maggio, dunque, dovrà essere pagato l’intero importo delle bollette (ancora da fatturare), ma lasciando la possibilità all’utente di richiedere il pagamento a rate.

Il Comune di Serramanna affretta la procedura («i tempi per la riscossione del servizio idrico sono stati ridotti drasticamente dalla recente normativa», si legge nell’atto della Giunta) e pone in pagamento il canone per i consumi idrici del 2025, pari a circa 564mila euro, suddivisi tra proventi dell'acquedotto comunale (361mila) e servizio depurazione e fognatura (203mila). Le bollette sui consumi del 2025, in fase di predisposizione, saranno fra le ultime spedite dal Comune agli utenti, in vista del passaggio del servizio idrico ad Abbanoa che, come annunciato dal sindaco Gabriele Littera, dovrebbe avvenire fra maggio e luglio, dando il via a gestione e fatturazione dei consumi da parte del gestore unico.

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