Acqua, l’anno di grazia sarà il 2033 

L’anno del collaudo è il 2033. Mille sono i giorni di lavoro a partire dal 2028. Settanta i milioni di euro stimati per l’opera. Fra sette anni, l’Ogliastra battezzerà lo Schema 17, il progetto che prevede, fra gli altri interventi, la distribuzione adeguata dell’acqua del Bau Muggeris (i cui livelli attuali sono ai minimi storici) a quasi tutti i centri del territorio con la costruzione del servizio idrico integrato con tanto di nuovo potabilizzatore. Delle potenzialità dell’impianto beneficeranno Tortolì, Lanusei, Arzana, Elini, Ilbono, Loceri e Villagrande, dove sorgerà. Tempi e modalità del progetto sono stati illustrati lunedì sera a Lanusei, in un Consiglio comunale cui hanno preso parte anche il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, il dg, Stefano Sebastio, e diversi sindaci.

Prima svolta

Il 9 maggio si terrà la conferenza di servizi per mettere un punto esclamativo alla progettazione dello Schema 17. Di cui, per la prima volta, Abbanoa ha illustrato le varie fasi. Sul monitor della sala consiliare è stata proiettata la radiografia dell’opera, considerata la più grande infrastruttura attesa in Ogliastra. «Siamo soddisfatti per la grande disponibilità manifestata da Abbanoa. L’auspicio - ha dichiarato Davide Burchi, sindaco di Lanusei - è che si acceleri in vista dell’inizio». Burocrazia permettendo, l’avvio dell’intervento sarà nel 2028, tra sgravi di usi civici ed espropri di aree private. Sotto il profilo finanziario non si rischia la labirintite da lavoro pubblico: «I 70 milioni dovrebbero essere tutti disponibili o quasi. Non c’è alcuna penuria di risorse - ha aggiunto Burchi - che verranno spese progressivamente: è tutto documentato sull’accordo Stato-Regione».

Le reazioni

Tra i sindaci prevale la prudenza, perché lo Schema 17 è vecchio di un quarto di secolo, anche se la fiducia non manca: «Metterei la firma per il collaudo entro il 2033. Lo Schema 17 - ha detto Ivan Mameli, primo cittadino di Bari Sardo - è un’opera che darebbe un ulteriore slancio all’Ogliastra. I ritardi? Il problema non è dei giorni nostri, bensì pesante eredità del passato. L’attuale presidente di Abbanoa è persona pratica e concreta e l’indirizzo politico che ha ricevuto è sicuramente votato all’operatività». Tertenia è fuori dallo Schema 17: «Sarà un problema in meno per gran parte dell’Ogliastra. Dubito che nel 2033 possa essere collaudato. Nessun ragionamento personale, bensì - ha detto il sindaco, Giulio Murgia - lo insegnano i tempi storici del progetto. Avere l’acqua del lago di Bau Muggeris a Tertenia equivale a mai»

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