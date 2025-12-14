Acqua, la Baronia è allo stremo 

La speranza è tutta affidata alle piogge. Perché se il periodo di siccità dovesse protrarsi ancora, l’intera Baronia rischierebbe di restare senz’acqua non solo nelle campagne, ma anche nei centri abitati. Uno scenario che ormai tutti i sindaci del territorio descrivono come un’emergenza senza precedenti, guardando al futuro con crescente apprensione. «Abbiamo paura che quello che è accaduto nel 2024 sia poca cosa rispetto a ciò che si intravede per il prossimo anno», avverte il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu.

La situazione

I numeri parlano chiaro: «In base ai dati attuali, nella diga di Maccheronis ci sono poco più di 250 mila metri cubi d’acqua. Una situazione drammatica per questo periodo dell’anno». Scorte ai minimi storici che, considerando il prelievo giornaliero dallo sbarramento sul Rio Posada, potrebbero garantire l’approvvigionamento per non oltre un mese. La rete irrigua è chiusa da settimane e le aziende agricole iniziano a fare i conti con la sete dei terreni. Anche sull’uso domestico delle risorse residue si è entrati in una fase critica. A Torpè, dove l’acqua è sempre arrivata grazie al potabilizzatore di Baddore alimentato da Maccheronis, le riserve non bastano più. Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha deciso di ricorrere a idrovore sistemate in una pozza del fiume Posada per mantenere in funzione l’impianto. «Per far fronte alle situazioni di emergenza nel territorio – spiega Ruiu – la Regione ha dato mandato alla Protezione civile di gestire la crisi con interventi mirati, calibrati sulle esigenze delle singole comunità».

Anche a Siniscola, dove per ora l’acqua è garantita dalla sorgente di Fruncu ’e Oche, l’allarme resta alto. «Se non piove – afferma il sindaco Gian Luigi Farris – il rischio che l’economia dell’alta Baronia si blocchi è reale. Il fabbisogno crescente degli ultimi anni non basterebbe a coprire le esigenze domestiche né quelle legate al turismo». Riaffiora il malumore per la mancata programmazione del passato. Torna d’attualità il progetto della diga di Abba Luchente, ritenuta strategica dal presidente del Consorzio di bonifica, Ambrogio Guiso. Un’opera con un progetto definitivo vecchio di vent’anni, rimasto lettera morta. «Se l’iter fosse andato avanti – conclude Farris – oggi non saremmo qui a parlare di una nuova emergenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA