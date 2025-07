Acqua irrigua, via agli espropri per realizzare la nuova condotta 

Sono 64 i proprietari dei terreni interessati al passaggio della condotta idrica per la realizzazione del distretto irriguo del Parteolla. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha avviato gli espropri di porzioni di vigneti, uliveti e seminativi. Si tratta del completamento del primo lotto dei lavori finanziati con 7 milioni di euro dall’assessorato regionale dell’Agricoltura nel 2023. Un’infrastruttura attesa da oltre 20 anni nel Parteolla, territorio che ospita un’importante filiera produttiva nel settore enogastronomico con alcune aziende che da diversi anni si sono ritagliate spazi di rilievo nei mercati internazionali.

Per la realizzazione delle opere, sarà necessario istituire una servitù di acquedotto utilizzando alcuni terreni situati nei comuni di quattro comuni: 45 in agro di Serdiana , 15 a Sestu , 3 a Settimo e 1 a Selargius . Altri terreni funzionali alla sola esecuzione dei lavori saranno invece occupati temporaneamente per poi essere riconsegnati ai legittimi proprietari dopo la chiusura dei cantieri.

I soggetti interessati dalla procedura di esproprio potranno presentare ricorso entro il 7 agosto al Consorzio di Bonifica. Con l’ultimazione del primo lotto del progetto sarà realizzato uno “stacco” dalla condotta dell’Enas e una rete irrigua di circa 10 km che servirà la piana di Sibiola, a Serdiana, per estensione la seconda superficie impiantata a vite della Sardegna dopo Alghero. La conclusione dei lavori è prevista per il 2025. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA