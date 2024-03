Acqua irrigua a rischio per gli orticoltori 

Con la primavera alle porte ad Isili si comincia a parlare della nuova stagione orticola con non poca preoccupazione. Nonostante le piogge l’emergenza siccità non è ancora passata e gli operatori del settore dovranno ancora aspettare qualche settimana prima di acquistare le piantine e le sementi. Se e quando l’acqua verrà erogata non è stato però stabilito.

L’incontro

Proprio di queste incognite si è parlato lunedì nella sala consiliare del comune dove gli orticoltori hanno incontrato il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale Efisio Perra e il direttore generale Enas, Giuliano Patteri, alla presenza del sindaco di Isili Luca Pilia. Al centro del confronto l’organizzazione dell’imminente stagione irrigua. Il livello del Flumendosa, le cui acque vengono utilizzate per l’irrigazione, è ancora basso e non permette il pompaggio ottimale dell’acqua . Il presidente dell’Enas e quello del consorzio di bonifica hanno cercato di rassicurare gli orticoltori garantendo di impegnarsi con l’Adis per trovare una soluzione nel breve periodo. «Siamo preoccupati - ha detto Luca Pirisi uno degli imprenditori – in questo periodo avremo dovuto già fare gli ordini e invece non ci hanno dato certezza sull’erogazione dell’acqua, possiamo solo sperare che piova». Rispetto all’anno scorso in questo stesso periodo c’è solo la metà dell’acqua, il rischio è che venga chiesto agli orticoltori di mettere a coltura la metà dei terreni con ricadute negative per il comparto e per l’economia locale.

L’attività orticola

«L’attività orticola isilese – ha detto il sindaco Luca Pilia – ormai ha assunto un ruolo fondamentale per l'economia del paese, il distretto irriguo Isili-Nord è una realtà importante per tutto il territorio». Proprio per questo in una fase di contrattazione è indispensabile programmare in tempo le modalità e i tempi di erogazione. L’incontro non si è concentrato solo sul breve periodo ma gli orticoltori hanno avuto l’opportunità di un confronto anche sul lungo periodo come i possibili investimenti per alimentare i vasconi della zona industriale attraverso risorse idriche alternative provenienti dal lago Is Borrocus. A sostegno di questa attività ma anche per il suo incremento resta in piedi il progetto che sta portando avanti l’amministrazione comunale riguardante l’irrigazione della valle di Brabaciera. Si tratta di terreni che il Comune ha ereditato da un privato cittadino. «Questo - ha detto Pilia – consentirà il miglioramento e l’efficientamento del sistema di irrigazione del territorio». Se tutto questo verrà realizzato aumenterà anche il volume della produzione consentendo ad altri giovani di investire in questo settore. Ad oggi sono più di 40 le aziende che operano nell’orticoltura. Durante l’incontro gli agricoltori hanno chiesto anche un anticipo della data di erogazione, prevista per la metà di maggio, ma nonostante la disponibilità degli enti anche questa possibilità dipende dalla quantità d’acqua. Le prossime settimane saranno decisive.

