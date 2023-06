Acqua invade la rotatoria, nuovi disagi 

Non bastasse la pioggia venuta giù dal cielo nelle ultime settimane, da giorni nella rotonda che collega via Dessanay e viale Badu ’e Carros quella che era l’ennesima buca presente in città si è trasformata in una fonte d’acqua che allaga tutta la carreggiata. I cartelli “lavori in corso” del Comune ne decorano l’imbocco per impedire che le macchine di passaggio possano avere dei danni, considerata la profondità dell’apertura. In realtà non si è visto nessun operaio per fermare la fuoriuscita dell’acqua e riparare l’asfalto. I residenti ricordano il crollo della strada che si è verificato qualche tempo fa alla rotonda poco distante, al crocevia tra via della Resistenza e lo stesso viale Badu ’e Carros e più recente in via Manzoni per il quale sono serviti sei mesi di lavori. Perciò auspicano che la soluzione sia più tempestiva, visto il traffico che scorre lungo la via e riflettendo sul toponimo Badu ’e Carros (“badu” significa guado) viene automatico pensare che queste problematiche sono figlie di un territorio che in passato era attraversato dal fiume, quindi non dovrebbe stupire il fatto che ciclicamente i corsi d’acqua sotterranei riprendano la loro via in barba alle forzature prodotte dall’uomo. Ciò non toglie che la copiosa perdita vada subito fermata.

RIPRODUZIONE RISERVATA