Carbonia-Iglesias.
31 gennaio 2026 alle 00:34

Acqua inutilizzabile a Barega 

Divieto di utilizzo dell’acqua a Barega. È quanto hanno appreso, ieri mattina, i residenti della frazione che hanno trovato l’autobotte parcheggiata di fronte alla chiesa.

un divieto per tutti gli usi dell’acqua a seguito dei prelievi di campioni effettuati il 27 gennaio presso il punto idrico “Giardino Chiesa” per il superamento dei parametri relativi a “enterococchi intestinali”. Cittadini sorpresi e increduli visto che fino alla mattinata di ieri non era stata effettuata alcuna comunicazione dal Comune di Carbonia, ente competente dell’area.

L’ordinanza sul divieto dell’utilizzo è stata invece emanata dal sindaco di Iglesias che già nella giornata di giovedì ha provveduto ad avvisare la popolazione. Il problema è che Barega si estende tra i territori comunali di entrambe le città e spesso, come in questo caso, si verificano problematiche legate alle competenze. Il Comune di Carbonia ieri ha poi provveduto a effettuare l’ordinanza appena acquisita la comunicazione.

