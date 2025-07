«Acqua in paese anche dai pozzi» 

Le scorte nell’acquedotto di Corongiu destinate a Burcei non sono mai mancate. Spesso, come è successo anche nelle ultime settimane, dalla condotta colabrodo che collega l’invaso a Burcei di acqua però ne è arrivata poco o nulla, lasciando il paese a secco. Tra la rabbia di tutti e gli interventi dell’amministrazione comunale che ha chiesto e ottenuto un confronto in Municipio con la popolazione e Abbanoa. L’altra sera l’incontro c’è stato con l’arrivo dei vertici dell’ente delle acque che hanno rassicurato tutti: Burcei non sarà più ostaggio di Corongiu. Sono insomma emersi i disagi degli ultimi anni, ma anche le positività per l’immediatezza. Presenti l’amministratore Giuseppe Sardu e l’intero staff tecnico, il sindaco Simone Monni, la Giunta e altri amministratori e i cittadini-utenti.

Il piano

Abbanoa ha annunciato che, in accordo col Comune, sono stati riattivati due dei tre pozzi di acqua potabile che, in caso di emergenza, dovrebbero comunque garantire al paese l’autosufficienza idrica. I tecnici di Abbanoa, si legge in un comunicato, «hanno anche provveduto a dotare i pozzi delle apparecchiature di pompaggio e delle condotte di collegamento al serbatoio comunale. Le prime verifiche segnalerebbero un quantitativo d’acqua sufficiente a coprire il fabbisogno o comunque integrarlo quando la condotta di Corongiu è fuori gioco per guasti improvvisi o per i lavori di risanamento».

La condotta

Assicurazioni da Abbanoa sono arrivate anche per la condotta che da Corongiu porta l’acqua a Burcei. Una rete ormai al collasso che, per superare un dislivello di 400 metri di altitudine, deve sppportare altissime pressioni.«L’intervento sulla vecchia rete - spiega Abbanoa - sarà realizzato con tecniche innovative: l’h ose lining , ovvero mediante un tubolare flessibile armato autoportante: unica soluzione possibile per pressioni elevate come queste». L’impegno preso dal presidente del consiglio di amministrazione di Abbanoa è di concludere i lavori entro l’anno.Su richiesta del sindaco Simone Monni, Abbanoa garantirà in paese anche uno sportello temporaneo sulle fatture per chiarire qualsiasi dubbio e risolvere eventuali anomalie durante il passaggio dalla gestione comunale e quella di Abbanoa.

