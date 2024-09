Acqua, in 15 anni negli invasi dell’Isola oltre il 40% in meno 

Nelle dighe della Sardegna ci sono 580 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto a quindici anni fa. Cambiamento climatico, siccità periodica. O perdite della rete che si attestano al di sopra del 50 per cento di quanto immesso. Al di là delle cause, i dati dell’emergenza idrica in Sardegna sono secchi, come le campagne e la maggior parte dei bacini. Negli invasi dell’Isola ci sono 805,37 milioni di metri cubi. Sono “pieni” al 44,15%: più che semivuoti. E non è un modo di dire. Solo il mese scorso gli stessi parametri si attestavano sui 915,8 milioni (-110,43 milioni in 31 giorni) e 50.21% di capienza occupata. I consumi sono aumentati con il turismo: ma fatti due conti, emerge che ogni giorno in Sardegna sono stati consumati oltre 3,5 milioni di metri cubi d’acqua. A questo ritmo, la risorsa – e non si potrebbe certo aspirare dal fondo – finirebbe in 230 giorni. Il rischio di restrizioni preventive è sempre più concreto.

Il monitoraggio

Qualche perturbazione è arrivata, altre sono attese. Intanto, sono numeri devastanti quelli che arrivano sul monitoraggio della siccità effettuato ogni mese dall’Autorità di bacino, aggiornati al 31 agosto. Per capire la gravità della situazione, se mai fosse necessario, basta andare a ritroso nel tempo. Report dell’anno scorso, stesso periodo: si registravano 1134,16 milioni di metri cubi nelle dighe, che erano piene al 62,18%. Mancano all’appello 328 milioni di metri cubi. Un dato in linea con il 2022 (ad agosto c’erano 1135 milioni di metri cubi a disposizione). Il dato era di poco inferiore l’anno precedente, il 2021: i metri cubi erano un milione e 117mila.

Annate nere

Un’altra annata, tra quelle reperibili sul sito dell’ente regionale: nel 2017, al 31 agosto le dighe risultavano piene al 52%, percentuale che scendeva al 48 il mese successivo, per poi calare al 44,7 a ottobre e ridursi ancora a novembre (43,17%). Poi arrivò la pioggia a riportare su gli indicatori. Era stato uno dei periodi più neri sul fronte acqua in Sardegna. Ora si parte da numeri di molto inferiori. Dieci anni fa (2014), invece, a fine estate si registravano oltre 1200 milioni di metri cubi. E se si va indietro di 15 anni, monitoraggio più risalente a disposizione, il quadro attuale risulta ancora più drammatico: allora, 2009, erano invasati 1385 milioni di metri cubi, 580 milioni in più rispetto a oggi.La contrazione, nei tre lustri, sfiora il 42%.

Lo stato attuale

La capacità totale autorizzata degli invasi della Sardegna è di 1.824 milioni di metri cubi. Ora quindi ne manca un miliardo per arrivare al limite massimo. I dati peggiori arrivano da Maccheronis (in territorio di Torpè): le comunicazioni ufficiali parlano di appena 2,85 milioni di metri cubi invasati (12,46%). Ci sono anche bacini a zero, come quello di Bau Pressiu (Nuxis), svuotato per interventi di manutenzione, e Medau Zirimilis.

La polemica

In quadro così devastato e preoccupante per l’immediato futuro, è inevitabile la polemica politica: «I dati confermano la gravità della situazione. Ciò nonostante», è l’attacco del capogruppo di FdI in consiglio regionale, Paolo Truzzu, «seppure sia trascorso quasi un mese dalle strumentali accuse della presidente Todde al Governo nazionale, la Giunta regionale non ha ancora deliberato la dichiarazione dello ‘stato di calamità naturale’. Atto necessario per consentire alle imprese agricole sarde, che hanno subito perdite nella produzione, di accedere agli indennizzi, sia nazionali che regionali».

