Acqua, il grande spreco: ogni giorno 200 litri a testa 

Duecento litri al giorno. Tanta è l’acqua destinata a ciascun sardo che viene persa nella rete prima che arrivi al rubinetto. Si tratta di oltre la metà delle risorse idriche a disposizione, e peggio in Italia (dove la media della dispersione idrica è del 36%) fanno solo la Basilicata, la Sicilia e l’Abruzzo. Uno spreco che nessuno può permettersi, tanto meno la Sardegna, terra storicamente esposta alla siccità e che in futuro, a causa del cambiamento climatico, lo sarà ancora di più.

Lungo il tragitto

L’Istat rileva che nell’Isola va disperso lungo le condotte il 51,3% dell’acqua immessa in rete, che dai 417 litri pro capite al giorno si riduce a una quota di 203 litri effettivamente servita. Si tratta di un enorme volume d’acqua per abitante immesso in rete (tra le quote più elevate a livello nazionale); nonostante vi sia poi il più basso volume erogato pro capite al netto delle perdite. Nelle province, Sassari (compresa la Gallura) perde addirittura il 62,9% della risorsa, Oristano il 53,4%, Nuoro il 52% e Cagliari il 53,5%. Tutta acqua, beninteso, già trattata nei potabilizzatori, e ciò significa che oltre alla risorsa in sé c’è anche un enorme spreco di denaro.

Una montagna di soldi

Condotte marce e impianti vetusti in una mappa che si dirama su 13mila chilometri di rete. Al netto delle manutenzioni ordinarie, resta valida la stima fatta dall’Egas (l’ente di governo dell’Ambito della Sardegna, svolge funzioni di programmazione e controllo) qualche anno fa sui fondi necessari per portare il sistema idrico a livelli fisiologici di perdita: almeno un miliardo e mezzo di euro da impegnare nell’arco di dieci anni. Intanto ci sono i 42 milioni arrivati dal Pnrr e i 55 milioni del Fondo di sviluppo e coesione dell’Ue, cento milioni di euro con cui Abbanoa sta procedendo al programma di efficientamento delle reti idriche con la sostituzione delle condotte, il rifacimento degli allacci, l’installazione di dispositivi tecnologici per il risparmio idrico e il monitoraggio delle infrastrutture.

La mappa delle perdite

Non esiste un territorio in Sardegna in cui non vada sprecata acqua buona, ma le perdite idriche più rilevanti vengono registrate in 35 Comuni, nei quattro capoluoghi di provincia e in molti paesi della costa. Villasimius e San Teodoro, per esempio, perdono il 70% dell’acqua potabile in rete, ma la mappa delle perdite più allarmanti comprende anche Sassari, Alghero, Olbia, Selargius, Porto Torres, Assemini, Quartu, Iglesias, Siniscola, Bosa, San Teodoro, Nuoro, Oristano, Arzachena, La Maddalena, Budoni, Sestu, Irgoli, Galtellì, Oliena, Ozieri, Tempio Pausania, Macomer, Quartucciu, Muravera, Santa Teresa Gallura, Sorso, Terralba, Sarroch, Cabras e Carbonia.

Un territorio vastissimo

«È problema serio, assolutamente prioritario», dice Fabio Albieri, presidente di Egas. «Per questo, ormai da qualche anno, stiamo investendo risorse importanti nell’ammodernamento della rete e delle infrastrutture. Dal Pnrr abbiamo avuto circa 50 milioni di euro, con diversi lavori aggiudicati, altri in fase di accantieramento e altri ancora già in corso nei comuni dove si registrano maggiori perdite idriche». Si tratta del maxi appalto di Abbanoa, ente gestore. «Ai soldi del Pnrr si aggiungono ulteriori 55 milioni che sono arrivati e che stanno arrivando dal Fondo di sviluppo e coesione, un pacchetto di risorse importante con il quale, siamo convinti, ridurremo in modo importante il livello delle perdite».

Piano pluriennale

Un obiettivo, dice il presidente di Egas, «che non si raggiunge dall’oggi al domani, bensì nell’ambito di una programmazione pluriennale». Ciò che però non va dimenticato, sottolinea, «è che la Sardegna è una regione molto grande e poco densamente popolata. Abbiamo un’infrastrutturazione enorme e l’acqua va portata a Cagliari come a Modolo e a Baradili, nella grande città come nei paesi più piccoli». Un territorio vasto, prevalentemente montuoso, con tanti piccoli paesi e pochissimi grandi centri, con il grosso delle infrastrutture prese in carico da Abbanoa che gestisce 13 mila chilometri di rete, 1.800 impianti di sollevamento, 49 potabilizzatori e 360 depuratori.

La distribuzione

Da aggiustare, in pratica, non ci sono solo le reti di distribuzione dell’acqua, risalenti perlopiù agli anni Settanta. «C’è poi la parte fognaria, quella dei depuratori, dei potabilizzatori, degli acquedotti. Proprio per quanto riguarda gli acquedotti abbiamo partecipato a un bando ministeriale», spiega Fabio Albieri. Interventi sull’intero sistema idrico regionale che richiederanno anni di lavoro e ancora tanti soldi.

