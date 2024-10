«Acqua garantita per carciofi e pomodori» 

Acqua sufficiente per dissetare i terreni agricoli, risparmio del prezioso liquido e beneficio dell’impatto ambientale: sono i tre obiettivi dei lavori per la realizzazione di una condotta idrica tra Samassi e Sanluri. Un progetto del Consorzio di bonifica, finanziato dal Ministero dell'agricoltura con un milione e 800mila euro, primo in graduatoria a livello nazionale. Soddisfatto il presidente, Efisio Perra: «L’opera, oltre a molteplici e importanti risultati in ambito di riconversione ed efficientamento dell’attuale sistema irriguo, consentirà un risparmio idrico e una riduzione delle perdite».

Il progetto

La scarsità d’acqua per una vasta area votata all’agricoltura è stata da tempo oggetto di protesta dagli agricoltori di Samassi. Lamentele insistenti soprattutto nel periodo estivo, quando la siccità diminuisce la portata e spesso lascia i campi all’asciutto. L’occasione per porre fine a questa penuria è arrivata con i fondi del Pnrr che il Consorzio ha colto partecipando al bando del Governo per opere di infrastrutture irrigue. I fondi sono arrivati e, come da programma, via al cantiere a fine ottobre. È prevista la realizzazione di una condotta sotterranea, lunga 2,5 chilometri, che collega le diramazioni della rete di Samassi con la linea principale del distretto di Sanluri. Nei luoghi dell’intervento si procederà alla bonifica di eventuali ritrovamenti di ordigni bellici non esplosi e alla sorveglianza archeologica, al fine di evitare la distruzione di testimonianze del passato.

I prodotti

«È un distretto – ricorda Perra - che irriga oltre il 50 per cento della superficie attrezzata. La condotta darà risposte alle domande dei consorziati e degli agricoltori. Da quando ci siamo insediati, quattro anni fa, abbiamo studiato la situazione. Da qui la partecipazione al bando: l’intervento dalla stagione irrigua 2025 metterà fine alle troppe criticità, è il mio augurio». Perra aggiunge che «nel Medio Campidano, tra manutenzioni e interventi vari, sono stati investiti oltre 34 milioni di euro. Per l’efficientamento e la manutenzione delle reti, ci sono ancora in ballo oltre 46 milioni».

Stop alla penuria

« Conosco la questione dell’acqua in prima persona - dice Giuseppe Onnis, consigliere del Consorzio e componente del direttivo della Coldiretti - essendo un agricoltore di Samassi. L’intervento punta a migliorare la situazione del nostro paese. Siamo la terra dei carciofi, dei pomodori da conserva, dell’erba medica, colture che si stanno evolvendo sempre più verso l’irrigazione specializzata e non possiamo accettare che al momento del maggior bisogno l’acqua arrivi con una pressione bassa tale da arrecare danni ai campi». Sul progetto interviene l’onorevole Gianni Lampis: “Coinvolto dagli agricoltori, ho riportato la loro richiesta al Ministero. Ègiusto che i rappresentanti locali facciano sentire a Roma la voce del territorio».

