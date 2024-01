Acqua fetida nei pianerottoli «Così da mesi, gravi disagi» 

In una palazzina di via Schiavazzi l’acqua putrida ha invaso i pianerottoli, il vano ascensore e un vano dell’impianto elettrico, facendo saltare anche l’illuminazione delle scale. «Il problema esiste da mesi ma non è stato ancora risolto», accusa l’esponente del Psd’Az Marcello Polastri, che si è rivolto ai vigili del fuoco per chiedere un intervento. «Gli abitanti della palazzina al civico 6/a sono furenti», denuncia il consigliere comunale, «anche perché rischiano di contrarre malattie per il continuo scorrere dei liquami».

Una relazione sulla situazione è stata inviata da Polastri al Comune, all’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, ai vigili del fuoco e alla protezione civile.

