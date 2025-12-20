Acqua e luci: la Natività a San Simplicio 

Si chiama Lily e rappresenta la natività nella sua essenza: un giglio di luce bianca che custodisce il Cristo bambino, al centro dell'installazione artistica che illumina il Natale nel sagrato della Basilica di San Simplicio. L’opera, realizzata da ColorArt, diretta da Manuel Marotto, è un gioco suggestivo di luci, di riferimenti biblici e di elementi dell'iconografia cristiana. Visibile solo al buio, l'opera è racchiusa tra dodici colonne disposte a raggiera e sopra ventimila bottigliette d'acqua. «L’augurio è che questa luce diffonda l'acqua nuova del battesimo, che è rappresentata ai piedi del giglio», ha detto il parroco, don Antonio Tamponi. «ll giglio – ha spiegato Marotto – è un simbolo iconografico che comprende due elementi della Natività, la Madonna e San Giuseppe, i gigli nascono dalle lacrime versate da Gesù nel Getsemani mentre le colonne luminescenti sono le dodici stelle del nimbo della Madonna, gli apostoli e le dodici colonne su cui poggia la basilica». (t.c.)

