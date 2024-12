Acqua e luce a intermittenza 

Senza corrente e senz’acqua. È la difficile situazione in cui sono costretti a vivere i cittadini di alcune zone di Assemini: i servizi essenziali sono garantiti a intermittenza da mesi. Talvolta gli avvisi vengono affissi nei pali della luce, ma per la maggior parte le interruzioni sono “a sorpresa”. Grandi i disagi e il malcontento degli asseminesi. «È possibile che una volta al mese - protesta la parrucchiera Michela Pensegi, 37 anni - vengano interrotte, spesso senza preavviso, le erogazioni di acqua o corrente? Oltre a creare disagi ai residenti anche le attività commerciali non possono lavorare. Da due giorni sono ferma». E l’amministrazione mette le mani avanti: «Mi dispiace per il disagio - commenta sui social il sindaco Mario Puddu - e confido nella vostra comprensione e condivisione, stiamo interloquendo con le società che garantiscono energia elettrica e acqua per sollecitare soluzioni».

Le repliche

E-distribuzione fa parte del gruppo Enel e si occupa, tra l’altro, anche della risoluzione dei problemi di fornitura: «Nelle giornate da mercoledì a venerdì - fanno sapere dai vertici dell’azienda - non risultavano né lavori programmati né segnalazioni. Tuttavia abbiamo individuato un guasto in bassa tensione».

Nella sezione "interruzioni di corrente” del suo sito istituzionale si può restare aggiornati sui blackout causati da lavori programmati o segnalare i guasti.

Anche Abbanoa, dal canto suo, è imepgnata nella manutenzione e nella sostituzione delle reti idriche ormai obsolete: «L’unica segnalazione di mancata erogazione dell’acqua - dichiarano dalla società - è arrivata giovedì da viale Inghilterra. Ma dopo le lamentele di questi giorni il guasto improvviso è stato individuato: si è trattato di una grossa perdita tra via Sicilia e Calabria. Abbiamo provveduto a riparare il tutto».

Nel caso di Abbanoa, per comunicare perdite, sversamenti e mancanza d’acqua è possibile contattare il numero verde 800022040 gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Le segnalazioni

Senza corrente le vie Marconi, Po e Barbagia. Senz’acqua le vie Sardegna, Sicilia, Carmine, Marche, Romagna, Oslo, corso America, Kolbe, Lisbona, Toscana, Sacco, Berlino, Liguria, Tuveri, Due Agosto, Emilia, Turati, Della Libertà, Fratelli Bandiera, Marche: «La necessità di effettuare dei lavori nelle nostre condotte, in particolare in via Sicilia, - ha comunicato il primo cittadino - ha reso necessario il distacco della fornitura. I lavori, come previsto, sono terminati nel pomeriggio nonostante il guasto si sia rivelato più ostico del previsto».

«È giusto che si facciano i lavori - replica la cittadina 37enne Sara Argiolas - ma sarebbe più corretto avvisare nei tempi previsti e non solo tramite Facebook. Non tutti vivono sui social, basterebbe un’auto “banditrice”».