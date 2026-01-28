«Acqua e fango, devastata la viabilità nelle campagne» 

Percorrere le strade di campagna diventa sempre più difficile, soprattutto dopo le recenti e abbondanti piogge. In alcune vie la corsia è diventata un enorme pantano e addirittura un fiume. Così fioccano i disagi da parte dei residenti, degli imprenditori agricoli e degli allevatori che ogni giorno devono percorrere queste strade. Una situazione da incubo per il consigliere di minoranza Nicola Ennas: «Nonostante i proclami, il Grader del Comune è ancora parcheggiato in stato di abbandono ed è l’unico mezzo in grado di operare efficacemente nelle strade di campagna. È stata annunciata l'assunzione dell’operaio specializzato e l’acquisto di altri mezzi. In questi giorni di pioggia è un’impresa recarsi in campagna per gli addetti ai lavori con l’acqua che ristagna ovunque a causa della manutenzione inesistente». Una delle situazioni peggiori la deve affrontare chi deve recarsi a S’ibixedda, spiega il pensionato Pasquale Marongiu: «L’acqua che dovrebbe arrivare al rio Pardu scorre lungo questa strada campestre fiancheggiando un canale costruito a spese di un privato cittadino perché il vecchio tracciato del canale originario non esiste più, eliminato a monte. Una situazione da incubo vive anche chi passa nella piccola strada che porta all’ex chiesa di santa Severa».

