Acqua e clima, confronto  tra ricercatori 

Sono arrivati da Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia e Polonia i ricercatori che fino al 2 ottobre parteciperanno alla summer school internazionale “Participatory processes and environmental conflict mediation in social-ecological systems”, nella sede del Consorzio Uno. L’iniziativa è organizzata dal Nucleo ricerca desertificazione dell’Università di Sassari nell’ambito dell’Alleanza EuniCoast e ha lo scopo di promuovere il confronto su un tema comune: trasformare i conflitti sull’uso delle risorse naturali in occasioni di dialogo, conoscenza e costruzione di soluzioni condivise.

L’acqua sarà il filo conduttore dell’esperienza. Acqua per l’agricoltura, per gli ecosistemi, per il turismo, per le comunità locali: esigenze differenti che possono entrare in competizione e generare conflitti, soprattutto quando la risorsa diventa più scarsa o la sua qualità viene messa in discussione.«In questo percorso, il territorio di Arborea e del Sinis assume un ruolo centrale – si legge in una nota –. Le aree saranno infatti utilizzate come un vero e proprio “laboratorio vivente”, nel quale osservare sul campo alcune delle dinamiche che caratterizzano i sistemi socio-ecologici e sperimentare strumenti utili a comprenderle e gestirle». Un punto di partenza per una riflessione che andrà oltre la dimensione locale. L’esperienza di Oristano si inserisce in un percorso di più lungo periodo sul territorio».

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