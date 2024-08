Acqua di rete non potabile: arriva l’autobotte 

A Villasalto è emergenza acqua potabile. Il vicesindaco del paese, Francesco Cotza, in assenza del primo cittadino ha disposto, con effetto immediato, tramite un’ordinanza “il divieto assoluto di utilizzare l'acqua della rete idrica come bevanda e per la preparazione degli alimenti, sino a nuova comunicazione da parte dell’Asl”.

Lunedì scorso l’Asl ha effettuato dei controlli su un campione d’acqua prelevato dal serbatoio situato in località San Cristoforo: dagli esami è emersa la presenza di valori oltre norma di “escherichia coli “e “coliformi”. Inevitabile il divieto di farne uso.

Disagi per la popolazione e i locali. Per ovviare al problema, da parte di Abbanoa è stata messa a disposizione della comunità un’autobotte dalla quale, sino alla risoluzione del problema, cittadini e proprietari di locali potranno prendere l’acqua utilizzando propri contenitori. La cisterna è stata posta nella piazza Giovanni Paolo II, davanti alla sede della protezione Civile, ed è attiva 24 ore su 24.

Il sindaco Leonardo Usai sottolinea «la grande celerità con cui Abbanoa si è mossa dopo la richiesta da parte dell’amministrazione comunale di una soluzione tampone». La cisterna è sempre controllata e viene immediatamente riempita appena l’acqua inizia a scarseggiare.

