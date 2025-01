«Acqua di fogna in camera da letto» 

La sua casa nuova di zecca è un colabrodo: «Apro l’acqua in cucina ed esce dalle pareti della camera da letto, la apro in doccia ed esce in cucina». E gli scarichi, talora, sono pure fognari. Nell’appartamento alloggio vive anche una persona gravemente malata. È una situazione di grande difficoltà quella che sta attraversando Carlo Arceri, 71enne inquilino da tre anni di una delle case a canone convenzionato nel nuovo rione di via Suor Anna Lucia. Sessanta appartamenti moderni, inaugurati da Area a iniziare dal 2019 dopo oltre dieci anni di odissea fra imprese fallite, lavori a metà, modifiche dei progetti in corso d’opera. In una di queste abita il pensionato, protagonista di una vicenda paradossale, di cui però anche la Asl ha tenuto conto al termine di tre sopralluoghi in cui ha sollecitato l’intervento di Area.

I disagi

«Gli interventi sono anche avvenuti – premette Carlo Arceri, affittuario come gli altri 59 residenti – ma mai risolutivi perché dopo poche settimane i problemi si ripresentavano. Un giorno abbiamo aperto l’acqua in cucina ma dopo qualche ora ci siamo accorti che si era incanalata in tubazioni che scorrono su una parete della camera da letto e di un’altra cameretta: ha rovinato porte e pure arredi». È scattato un primo intervento: «Area ha mandato un autospurgo». Pochi mesi dopo il bis: «Ancora perdite, pure fognarie, e danni alla pavimentazione e soprattutto la certezza che lo scarico della cucina passa attraverso la camera da letto forse perché c’è un collegamento col sistema di condizionamento dell’aria: ad Area ho dovuto rimandare una mail perché con me vive una persona disabile».

Le richieste

La Asl nelle sue comunicazioni inviate ad Area dopo i vari sopralluoghi in cui è stato attestato che il problema è abbastanza notevole, ha sollecitato una soluzione urgente.Intanto nel rione a canone convenzionato (con affitti dunque non esattamente popolari), alla fine non è mai stato avviato, nonostante il progetto iniziale, il sistema geotermico. E bisogna i conti anche col fatto che, essendo recente, è escluso da parti dell’attuale appalto della nettezza urbana: non avviene lo spazzamento delle strade e lo sfalcio delle erbacce. Se non per interventi speciali di tanto in tanto. «Le difficoltà del quartiere – afferma Matteo Sestu, il nuovo amministratore di Area – saranno oggetto di una mia rapida ricognizione e con un approfondimento con gli uffici: sulla questione degli impianti termci dobbiamo dire che esiste un sistema condominiale e serve la collaborazione e l’impegno di tutti i condòmini affinché possa funzionare».

