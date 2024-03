Acqua di falda contaminata, il trattamento non si ferma 

Acque della falda ancora contaminate, il trattamento nell’area dell’Alcoa trasformazioni srl deve continuare per altri cinque anni. La Simam, la società che gestisce l’impianto posizionato nell’area ex Alumix, ha chiesto la proroga alla Regione.

«Il proponente - si legge nella delibera della Giunta regionale - considerato che le acque emunte non hanno ancora raggiunto caratteristiche chimico-fisiche tali da giustificare l’arresto dell’impianto, ha presentato un’istanza per un’ulteriore proroga». La Regione ha così concesso altri cinque anni e non potrebbe essere diversamente visto che a Portovesme, dove la falda acquifera è inquinata da un mix di metalli pesanti, non è ancora attiva la barriera idraulica consortile. Una questione che conoscono bene in Comune: «Adesso ciascuna fabbrica provvede all’interno del proprio perimetro con un proprio impianto di emungimento e trattamento - dice il sindaco Ignazio Atzori - e si continuerà fino a quando non sarà realizzata la barriera consortile che includerà tutta l’area industriale. Una soluzione che inseguiamo da vent’anni, ci sono stati incontri e confronti al Ministero dell’Ambiente con tutti gli attori. Ci auguriamo che al più presto questa opera indispensabile possa concretizzarsi». (a. pa.)

