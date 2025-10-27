Acqua delle fonti di Sant’Antioco, sì all’uso irriguo per trent’anni 

La comunità di Scano potrà finalmente utilizzare l'acqua che sgorga dalle sorgenti di Sant’Antioco. È arrivata da parte dell’assessorato ai Lavori pubblici regionale, direzione generale del Genio Civile,la concessione per 30 anni al Comune per uso irriguo, al servizio della diga scanese e della condotta rurale, per una portata di 28,45 litri al secondo. Per il Comune è una vittoria epocale, dopo anni di battaglie e di adempimenti: «La nostra comunità, ora, ha il diritto di prendere l’acqua dalle sorgenti di Sant’Antioco. Questa importante conquista rappresenta un punto fermo nella difesa degli interessi della comunità ed è segno dell’impegno costante della nostra amministrazione nella tutela del diritto alla vita del paese, costantemente minacciato da interessi economici e politici esterni», precisa il sindaco, Antonio Flore Motzo.

L’ultimo riferimento è alla contesa ancora in atto con Abbanoa e il Comune di Macomer proprio per il progetto dell’ente idrico regionale della costruzione del nuovo acquedotto dalle fonti di Sant’Antioco per portare l’acqua al capoluogo del Marghine. Un progetto di 3 milioni e mezzo di euro fermo da 10 anni tra contese e intoppi.Macomer ha bisogno del nuovo adduttore idrico proveniente da Sant’Antioco, visto che da sabato avrà l’acqua razionata a giorni alterni. Il comune montiferrino invece è da sempre contrario al nuovo acquedotto perché «danneggia l’ecosistema del rio Mannu, e priva di acqua la comunità e le attività agro-pastorali».

