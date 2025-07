Acqua del golfo sotto indagine 

La Procura di Tempio si occupa del Golfo di Olbia e mappa i punti di presunta contaminazione dell’acqua. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e agli specialisti di Arpa Sardegna. L’indagine che nascerebbe da alcuni esposti e sarebbe coordinata dal sostituto procuratore Mauro Lavra. Il tema è quello della qualità delle acque scaricate da alcuni depuratori e da aziende della zona industriale. Non a caso una delle aree interessate dai controlli è quella di Cala Saccaia. Dagli uffici giudiziari di Tempio non trapela niente sulle attività in corso e soprattutto sui risultati dei prelievi dell’Arpas. Stando a indiscrezioni i magistrati avrebbero fatto il punto della situazione con una serie di riunioni operative alle quali hanno partecipato i Carabinieri del Noe, l’Arpas e consulenti. Ci sarebbe anche una sorta di mappatura del mare del Golfo di Olbia con l’indicazione degli impianti e dei depuratori da monitorare. Nel corso degli anni la qualità dell’acqua sembra essere migliorata, sulla tendenza positiva non ci sono dubbi. Inoltre i valori “spia” sarebbero stati registrati solo il alcuni punti del litorale. Questo non cambia il quadro, però, la presenza di valori fuori norma ad esempio di Escherichia coli, o di metalli pesanti non può essere tollerata.

Sotto osservazione

Il Nucleo operativo ecologico dell’Arma da almeno cinque anni dedica una grande attenzione al Golfo di Olbia. L’input è arrivato anche da soggetti privati. Nel 2021 il Consorzio dei mitilicoltori guidato da Raffaele Bigi ha iniziato a fornire dati alla Procura sulla qualità dell’acqua nel mare di Cocciani. Le coop olbiesi hanno sempre sostenuto che in mare finiscono liquami non trattati. In qualche occasione è stato segnalato alla Procura che a causa dei valori di Escherichia coli (prossimi ai 6 milioni) vicino a depuratori o scarichi industriali, venne decisa la sospensione della raccolta delle cozze, con danni pesanti alle aziende. Va ricordato anche che Abbanoa in questi anni ha investito notevolmente sui depuratori. La stessa Abbanoa ha denunciato in passato “concentrazioni di carico inquinante in alcune zone lacustri, nei fiumi e finanche nelle spiagge, non dovute a malfunzionamenti di impianti e sollevamenti fognari”.

