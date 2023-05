«Acqua dal soffitto, scuola a rischio» 

Diritto all’istruzione a rischio a Nuoro non solo per il ridimensionamento scolastico alla luce della legge di bilancio 2023, ma anche per le precarie condizioni degli edifici. Infatti ieri, con una nota ufficiale inviata al sindaco Andrea Soddu, ai responsabili degli uffici comunali manutenzioni, e agli assessori competenti, Fabrizio Beccu e Fausta Moroni, la dirigente scolastica Miria Cucca, ha chiesto la chiusura del plesso infanzia di via Malta «con urgenza» tramite l’emissione di un’ordinanza sindacale per questioni di sicurezza. Il problema nasce dalle infiltrazioni provenienti dai piani superiori nei bagni e nell’impianto elettrico. Se l’amministrazione non dovesse provvedere, Cucca afferma: «Procederò io stessa a chiudere il plesso».

Genitori in allarme

Il problema nasce dieci giorni fa, quando iniziano le prime “copiose” infiltrazioni. Arrivano dal piano superiore della scuola materna, cioè dai locali della casa del custode attualmente occupati in maniera abusiva da una famiglia. Le richieste di intervento della scuola all’amministrazione sono immediate, ma non hanno sortito effetti apprezzabili sino alla nota ufficiale di ieri, quando Cucca protocolla e invia la richiesta urgente di chiusura del plesso. L’allarme scoppia quando i rappresentanti dei genitori informano tutte e trenta le famiglie dei bambini di via Malta che la dirigente, in una nota inviata al Comune, annuncia l’imminente chiusura. «Non sappiamo cosa fare – racconta una mamma - abbiamo avuto questa comunicazione dai rappresentanti ma null’altro»

Sicurezza compromessa

Cucca è categorica e parla di uno stato imminente di pericolo: «Nonostante le richieste urgenti (scritto in maiuscolo) di intervento agli organi competenti del Comune di Nuoro, relative alla notevole perdita d’acqua, proveniente dal piano superiore, che interessa l’unico bagno fruibile dal personale Docente/Ata/Cuoco, nulla è stato predisposto per porre fine allo stato di pericolo. Il bagno si presenta con la plafoniera allagata e un probabile danneggiamento dei fili elettrici, con pericolo di corto circuito. Non si può altresì escludere un crollo del soffitto, esposto da giorni alle copiose infiltrazioni proveniente dal piano superiore. Pertanto, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il geometra Masia, chiedo che il plesso Infanzia via Malta sia con urgenza (ancora scritto in maiuscolo) chiuso con Ordinanza sindacale, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste nel D. Lgs. 81/2008. Si rappresenta che, in difetto di Ordinanza Sindacale di chiusura, nella giornata di domani procederò io stessa a chiudere il plesso, e ciò in quanto la sicurezza degli alunni e del personale viene prima degli inevitabili disagi creati alle famiglie». Dal Comune, l’assessora all’Istruzione Fausta Moroni spiega: «Domani (oggi ndr ) la ditta incaricata fornirà un preventivo. Siamo nella casa del custode occupata da un privato che ha dato disponibilità per intervenire».