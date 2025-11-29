Acqua dal nuovo pozzo comunale 

Buone notizie sul fronte emergenza idrica a Paulilatino. La trivellazione del nuovo pozzo in località S’Archinera, nella zona della sorgente, ha infatti dato esito positivo.

Il sindaco Domenico Gallus, l’assessore Mario Putzolu e il capitano dei barracelli Giuseppe Caddeo erano sul posto quando venerdì la macchina perforatrice ha fatto sgorgare l’acqua dal pozzo. A rendere possibile l’intervento 100mila euro in arrivo della Protezione civile proprio per fronteggiare la grave crisi idrica che attraversa il paese.

Da mesi, ormai, l’erogazione dell’acqua viene interrotta per tutta la notte e spesso accade che l’orario di chiusura venga anticipato anche alle 18, per poi essere riaperta solo alle 6. Ora si dovranno attendere i tempi tecnici perché l’acqua del nuovo pozzo possa essere immessa in rete. ( a. o. )

