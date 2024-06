Acqua con le autobotti, un salasso 

Le autobotti fanno affari d’oro con la siccità. Il costo di un viaggio (senz’acqua) da Tortolì a Tertenia oscilla tra i 250 e i 300 euro per una cisterna con portata variabile, tra gli 8 e 30 metri cubi. In più, nel caso di Tertenia che gestisce in proprio il servizio idrico, c’è da calcolare il costo dell’acqua, fornita da Abbanoa, che si aggirerebbe sui 5 euro al metro cubo. Costi suscettibili di variazioni in base alle trattative commerciale che l’ente gestore può intavolare con la clientela, in questo caso i Comuni extra consorzio (in Ogliastra sono quattro) chiamati a tamponare l’emergenza sete nelle comunità.

Gran caos

A Loceri arrivano 12 autobotti al giorno. I mezzi che viaggiavano dal potabilizzatore di Tortolì sono dotati di una portata pari a 10 metri cubi. Centoventimila litri al giorno per non far morire di sete la popolazione. «Ipotizzo che quest’operazione ad Abbanoa costi 50 mila euro al mese», afferma il sindaco, Gianfranco Lecca. In Ogliastra le precipitazioni scarseggiano da un anno. L’invaso più grande, il Bau Muggeris, è al di sotto del suo minimo storico, sebbene Loceri e Lanusei non siano alimentati da quella diga. Anzi, aspettano da oltre vent’anni che ciò avvenga. Invano, nonostante un progetto già in cassaforte. La grande sete avanza anche su Lanusei, ma qui gestire l’emergenza con le autobotti è più complicato rispetto a Loceri. Questione di estensione dell’abitato e di numero di residenti (cinque volte tanto Loceri). «Non è fattibile servire la nostra comunità per le dimensioni dell’abitato e anche perché le vie del centro storico non sono accessibili alle autobotti. Quanto costano le autobotti? Molto di più rispetto alla gestione ordinaria e, soprattutto, si ha una qualità del servizio ben più bassa», sostiene Davide Burchi. Il sindaco avvocato fa anche un’analisi della ripartizione dei costi. «Abbanoa inserisce nel proprio bilancio il costo delle autobotti e poi scarica la spesa sugli utenti. Può essere rifinanziata dalla Regione ma il costo sarà comunque a carico del contribuente. Evidente - puntualizza Burchi - che quel costo non si ammortizza diversamente».

Corsa continua

Le autobotti viaggiano sempre più spesso sull’Orientale, dal potabilizzatore di Tortolì verso Tertenia. Per ora in media viaggiano cinque mezzi al giorno. «Circa 1.250 euro per 150 metri cubi, più o meno. Al mese - sono i calcoli del sindaco, Giulio Murgia - spenderemo sessantamila euro, per tutta la stagione turistica intorno ai 250 mila. Un salasso per le nostre casse, confidiamo nell’intervento della Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA