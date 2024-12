«Acqua col contagocce, ormai anche lavarsi è diventata un’impresa» 

Scarsa pressione e acqua con il contagocce. A Villanova le più elementari esigenze alimentari o di igiene sono complicate. Da fine estate, nella parte alta di via San Saturnino e nella vicina via Tristani, sono ormai all’ordine del giorno, i problemi di pressione dell’erogazione idrica.

Le proteste

«Ormai anche lavarsi è diventato difficoltoso, perché dalle 7 in poi, nell’ora di punta, esce solo un filo d’acqua» accusa Valeria Garau, residente di via San Saturnino 101. Le fa eco Teresa Cogotti, sua condomina: «La verità è che dalle 7 alle 10 non ne scende nulla. A metà mattina è pochissima, non sufficiente per cucinare o lavarsi». E con il freddo la situazione è ancora più difficile. «Anche per la lavatrice bisogna attaccare l’autoclave, ma il serbatoio è piccolo, quindi si esaurisce velocemente. E questa situazione dura ormai da quattro mesi. Siamo serviti dai serbatoi di viale San Vincenzo, per questo alcuni palazzi hanno questo problema e altri no, potrebbe esserci qualche perdita, ma deve essere Abbanoa a verificarlo».Valeria Garau teme per i suoi elettrodomestici: «A una signora che abita qui le si è rotta la lavatrice, e prima o poi succederà anche a me».Giampiero Porcu, residente al numero 103 di via San Saturnino: «Non può neanche essere colpa dei tubi vecchi del palazzo, visto che almeno tre edifici hanno lo stesso problema». Stesso problema per Lura Cabiddu, che abita al numero 13 di via Tristani. «Anche qui abbiamo problemi di pressione dell’acqua».

Acque nere

L’altro problema riguarda le fogne. Nel marciapiede di fronte a via Tristani 14a, il marciapiede ha ceduto, rendendo difficile l’intervento sulla rete: «Il loro amministratore ha mandato diverse comunicazioni perché questo cedimento impedisce il deflusso delle acque nere. Quindi ogni mese devono chiamare l’autospurgo», aggiunge Michele Cogotti. «Anche perché dalla buca arriva uno spiacevole fetore».

Abbanoa

«Abbiamo già programmato un intervento per i primi di gennaio, dopo l’Epifania», risponde il referente di Abbanoa. «Essendo le tubature del quartiere molto vecchie, abbiamo appaltato un intervento da circa 1,2 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione per il rinnovo integrale di circa 1,2 km della rete idrica. Il rifacimento della rete consentirà di ristabilire un'adeguata pressione anche alle utenze poste a quote più elevate».

