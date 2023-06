«Acqua civica, basta silenzio» 

Il caso Abbanoa tiene banco a Serramanna: è approdata in Consiglio comunale la vicenda del ricorso presentato al Tar dal Comune per provare a ribaltare la delibera con cui l’Egas, massima autorità regionale in materia, un anno fa veva deliberato “di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna”. Il tribunale amministrativo si è riunito il 4 aprile scorso pere esaminare il ricorso ma la sentenza non è stata ancora resa nota. «Aspettiamo l’esito», dichiara la vicesindaca Moralvia Montis, avvocata di professione, che nell’ultima seduta consiliare ha fatto sentire la sua voce: «Se l’esito fosse negativo noi continueremmo a gestire la nostra acqua. Questo sia chiaro».

Il comitato

Le parole di Montis hanno provocato la reazione della portavoce del comitato “Serramanna contro Abbanoa”, Tifany Podda, che a più riprese (sit-in e marce di protesta, assemblee pubbliche, raccolta di firme e una diffida al sindaco Gabriele Littera) ha manifestato il dissenso per il temuto passaggio del servizio idrico integrato al gestore unico: «Mi chiedo – si legge in una nota – cosa significhino le parole della vicesindaca. È ormai un anno che, anziché parlare chiaro, si parla in codice e non ci si confronta in alcun modo sull'argomento con la popolazione. Ci siamo stufati di questa inesistente “democrazia partecipata” inizialmente tanto promessa».

«Carte incomplete»

Dopo una richiesta di accesso agli atti presentata insieme a altri componenti del comitato, Podda ha «visionato gli atti inviatici da Egas dove è evidente che la documentazione presentata dal Comune di Serramanna risulta incompleta».