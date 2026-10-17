Acqua, cinque notti con la condotta chiusa 

Il Sulcis si prepara a cinque giornate di possibili disagi per urgenti lavori di Abbanoa. È necessario eseguire un importante intervento di efficientamento del potabilizzatore presente a ridosso dell’invaso di Bau Pressiu a Nuxis e questo comporterà almeno cinque chiusure notturne, dalle 22 alle 6 del mattino.

Il cantiere

Il potabilizzatore di Bau Pressiu rifornisce di acqua potabile l’intero territorio del Sulcis, per questo l’avviso agli utenti interessati agli stop dell’erogazione notturna, sono stati avvisati per tempo con una comunicazione capillare via social e a tutte le amministrazioni comunali interessate alla diminuzione della portata dell’acqua. I lavori verranno avviati martedì 20 ottobre e i centri serviti dall’acquedotto Sulcis interessati sono Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Giba, Masainas, Narcao, Perdaxius, Piscinas, Santadi, Villaperuccio e Sant'Anna Arresi. Abbanoa fa sapere, che in tutti i Comuni interessati, verranno effettuate tutte le manovre necessarie finalizzate a evitare quanto possibile eventuali disservizi.

Il territorio verrà coperto dalle capacità dei serbatoi presenti, lungo la rete. I tecnici hanno scelto le chiusure notturne dalle 22 alle 6 per evitare quelle durante le ore diurne, in modo da poter ripristinare i livelli dei serbatoi e adeguate scorte. La scelta di staccare in orari in cui ci sono i minori consumi dovrebbe creare meno disagi alla popolazione.

Abbanoa tiene a precisare che ogni disservizio potrà essere segnalato al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24 e che, alla ripresa dell’erogazione l’acqua, potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Il disagio

L’acqua torbida è stata segnalata in diverse zone della città di Carbonia nella giornata di ieri, specialmente la mattina, con diverse segnalazioni sia sui social che al numero verde di Abbanoa. A tal proposito, fanno sapere da Abbanoa, che la torbidità è dovuto ad alcuni interventi di riparazione che sono stati effettuati, e che al riavvio della condotta si sono creati fenomeni di torbidità. Problemi anche a Bacu Abis a seguito delle analisi che sono state effettuate martedi 13 nel punto idrico di via Biella. La aAsl, dopo gli accertamenti di laboratorio, ha registrato valori non conformi agli standard di qualità per il superamento dei parametri di torbidità e piombo. Motivo per cui il sindaco Pietro Morittu ha emanato un’ordinanza cautelativa e urgente a tutela della salute pubblica, vietando l’utilizzo dell’acqua come bevanda e per la preparazione degli alimenti ma consentendone l’utilizzo per l'igiene della persona.

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