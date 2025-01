Acqua, c’è lo stato di calamità 

Il commissario comunale di Nuoro, Giovanni Pirisi, ha proclamato lo stato di calamità naturale per il persistente deficit idrico e per le conseguenze sul settore zootecnico per la grave emergenza siccità. La decisione arriva dopo la comunicazione del 9 gennaio di Abbanoa che ha annunciato l’attivazione di un piano di razionamento per Nuoro e altri 16 Comuni della provincia, a partire dal 27 gennaio. La speranza è che le piogge annunciate abbondanti per oggi e domani possano risolvere la situazione. Ma se non dovesse arrivare acqua nel bacino di Olai, si lavora già ad un’ordinanza che in città vieti da subito l’uso dell’acqua potabile per lavare auto, terrazze, cortili o annaffiare giardini.

Scuole e uffici a rischio

Le restrizioni idriche comporteranno chiusure a giorni alternati dell’acquedotto, generando disagi per la popolazione e la potenziale chiusura di scuole, edifici pubblici ed esercizi commerciali. Pirisi ha evidenziato che le restrizioni potrebbero avere gravi ripercussioni sui servizi pubblici: «Il piano di razionamento prevede chiusure che potrebbero coinvolgere anche le scuole, con il rischio concreto di interrompere l’attività scolastica in alcuni giorni. Questo comporterebbe disagi enormi per le famiglie e per l’intera comunità». Già nell’incontro con Abbanoa e Regione in Provincia aveva parlato di condizioni critiche per 37 edifici pubblici, di cui 27 scuole. Solo 11 hanno una riserva ma la gran parte delle cisterne non sono funzionanti, le altre sono da acquistare e installare. Tutto in meno di dieci giorni. Ma le scuole non sono le uniche senza cisterna. Tantissimi gli uffici pubblici sprovvisti. Dal comando di polizia locale al palazzo comunale.

Anziani e aziende

Grande attenzione alle case protette di viale Trieste e quella di via Aosta con circa 70 ospiti tra persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. La prima struttura ha una riserva da 5 mila litri, quindi da integrare, mentre la seconda non ha attualmente riserve.

Si pensa ad un piano di supporto a queste strutture attivando le due associazioni di protezione civile, la Vab e la Protezione civile nuorese: la prima ha un’autobotte da 5 mila litri, l’altra da appena 500 litri. Ma non basteranno per garantire un eventuale supporto anche ad anziani soli o attività commerciali. La dichiarazione di calamità adottata da Nuoro ieri è stata adottata anche da altri Comuni come Mamoiada e Sarule, e parla specificatamente dei disagi derivanti dal razionamento idropotabile.

Le imprese

L’emanazione dello stato di calamità evidenzia che il razionamento avrà un impatto diretto sulla vita dei cittadini, con rischi concreti per la salute pubblica, istruzione e l’attività commerciale. Uno stato che permette di accedere alla legge regionale 28, per attingere a contributi speciali. Ora è in corso la valutazione di tutti i rischi per limitare i danni dalla carenza idrica e i disagi, con un calcolo dei costi per i lavori necessari.

