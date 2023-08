La nuova punta di acqua alta a Venezia ha raggiunto i 107 centimetri, misura registrata fuori della barriera del Mose al Lido. In città la marea, nel momento in cui sono state rialzate le paratoie del Mose, non ha superato i 72 centimetri - con centro storico all'asciutto - saliti a 75 quando le barriere sono state riabbassate, ricreando il flusso tra mare e laguna.