Acqua, al Sirai restano i divieti 

Resta in vigore l’ordinanza del Comune di Carbonia che vieta l’uso dell’acqua di rete come bevanda o per la preparazione dei pasti o il lavaggio degli alimenti all’interno dell’ospedale e nel vicino rione di Sirai. Consentito l’utilizzo solo per l’igiene personale o per la pulizia della casa. Il sindaco Pietro Morittu ha emanato il provvedimento urgente venerdì e forse solo domani potranno giungere delle novità sulla scorta dei nuovi campionamenti.

Le analisi effettuate martedì scorso (l’8 luglio) hanno fatto emergere parametri microbiologici fuori norma. Il prelievo è stato effettuato da Abbanoa e Arpas ed è avvenuto in un punto di erogazione vicino al presidio sanitario. I disagi relativi alla restrizione urgente decisa dal Comune ricadono soprattutto sul presidio ospedaliero Sirai, sui pazienti e sul personale. ( a. s. )

