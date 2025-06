Acqua al manganese, l’ira del sindaco Dessì  

La condotta del Tecnocasic è stata riparata ma per riavere la potabilità dell’acqua lungo tutta la costa da Sarroch a Domus De Maria bisognerà aspettare alcuni giorni per consentire il ricambio dell’acqua nelle reti idriche. Abbanoa continuerà a inviare le autobot per garantire le scorte giornaliere ai residenti.

A distanza di dieci giorni dall’inizio dei problemi per l’acqua di rete non idonea all’uso domestico a causa dell’alta percentuale di manganese e – in seguito alle analisi della Asl – anche di un’alta carica batterica, le oltre 50mila persone che in questo periodo dell’anno popolano la costa sulcitana cominciano a vedere una luce in fondo al tunnel. “Da ieri – scrive Abbanoa in una nota – è iniziata a migliorare la qualità dell’acqua prodotta dal potabilizzatore “La Tavernetta” al servizio di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus De Maria. Le analisi effettuate confermano il ripristino della qualità ottimale dell’acqua prodotta dall’impianto. Per poter avere lo stesso riscontro nelle reti idriche dei centri serviti, sarà necessario ancora qualche giorno per consentire il totale ricambio dell’acqua presente nelle condotte dove, comunque, si registra già un netto miglioramento”.

Un’attesa che il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, giudica inaccettabile: «Non possiamo aspettare che si consumino le scorte nei depositi, anche perché i cittadini quell’acqua non la vogliono giustamente utilizzare: un fine settimana senza il ritorno della normalità per noi sarà ingestibile, sarebbe stato opportuno svuotare le linee da quell’acqua che per giorni hanno mandato in rete».

