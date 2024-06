Acqua a singhiozzo, lavori del Comune lungo via Matteotti 

Lavori alla rete idrica nel tentativo di risolvere i problemi denunciati dai residenti di via Stati Uniti e piazza Matteotti dove spesso l’acqua arriva a singhiozzo. Il Comune di Serramanna cerca di intervenire per tamponare l’emergenza idrica che investe numerose zone del centro abitato: ieri mattina gli operai sono intervenuti in via Matteotti proprio per creare un collegamento ad anello che faciliti il flusso dell’acqua e risolva i problemi.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, la strada è stata chiusa al traffico fino al primo pomeriggio di ieri. A regolare la viabilità è stata l’ordinanza del comandante della Polizia municipale Danilo Mascia che è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune: l’area interessata dalle opere è quella «lungo la via Matteotti, dall’intersezione con la via Liguria fino alla intersezione con la via Stati Uniti, per l’esecuzione di lavori urgenti di ripristino della condotta idrica potabile».

Per garantire la sicurezza degli operai, il tratto di strada è stato chiuso dalla mattinata di ieri. A eseguire l’intervento è stata la ditta dei Fratelli Lai di Serramanna che nel primo pomeriggio ha chiuso il cantiere consentendo alla Polizia municipale di riaprire al transito delle auto. Ora verranno eseguite le verifiche tecniche per accertare che l’intervento abbia risolto i problemi della condotta e che l’acqua arrivi con continuità alle case della zona.

