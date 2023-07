Acqua a singhiozzo da 14 giorni 

Nelle case dei più fortunati arriva giusto un filo d’acqua, in quelle degli altri dal rubinetto non ne esce neppure una goccia: protestano gli abitanti di Residenza del Poggio, da quasi due settimane costretti a fare i conti con i problemi del servizio idrico.

La protesta

A farne le spese sono soprattutto i residenti della parte bassa della zona residenziale: nei giorni scorsi, come se non bastasse, dalla condotta di via Sant’Agostino l’acqua ha cominciato a fuoriuscire a fiotti. Elisabetta Piddiu, residen te nella zona, racconta le difficoltà delle ultime settimane: «Ci sono persone costrette a lavarsi con le bottiglie di acqua minerale, nella casa di un anziano allettato i rubinetti sono a secco da giorni. Affrontare un’emergenza simile con questo caldo è complicato». Le fa eco un altro residente, Aleksij Kovacic: «Nei giorni scorsi è intervenuta Abbanoa e per quattro ore la pressione dell’acqua è tornata soddisfacente, ma poi si è abbassata più di prima. Il problema è legato alla rete idrica vecchia di 50 anni e realizzata quando ancora non c’erano tutte queste utenze».

Il confronto

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ricorda come i problemi alle reti idriche a Capoterra ci siano sempre stati: «Le emergenze, specie nel periodo estivo sono una costante, ma le abbiamo sempre affrontate prontamente; è vero che il servizio idrico ora è gestito da Abbanoa, ma il Comune deve fare la propria parte e richiedere interventi tempestivi». Il sindaco Beniamino Garau chiarisce: «Abbiamo segnalato il calo di pressione e la perdita da una condotta, all’inizio impercettibile e diventata poi copiosa. In ogni caso, sino a quando il gestore non sostituirà delle linee, si potranno adottare solo delle soluzioni tampone».

Il gestore

Da Abbanoa fanno sapere che i propri tecnici sono al lavoro per risolvere il problema: «In questi giorni sono emersi disservizi a Residenza del Poggio. Le nostre squadre sono immediatamente intervenute e hanno individuato le cause: le vecchie reti comunali e le apparecchiature di regolazione sono risultate inadeguate e stavano limitando la pressione dell’acqua distribuita ad alcune utenze. Gli operatori hanno già proceduto a installare una nuova idrovalvola per regolare la pressione. Son ora in corso i lavori di riparazione di una condotta in via Sant’Agostino dove è stata individuata una perdita».

