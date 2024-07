Acqua, a Latte Dolce continua emergenza 

Risolta un’emergenza idrica, ne arriva subito un’altra. Non c’è pace per gli abitanti del quartiere di Latte Dolce, colpiti ieri dall’ennesimo disservizio legato all’erogazione dell’acqua. Dopo le criticità degli ultimi 10 giorni, che hanno costretto il sindaco Giuseppe Mascia a prendere posizione contro Abbanoa, ieri si è verificata un’altra rottura di condotta, stavolta in via Kennedy. Deja-vu per i residenti del rione quando si sono trovati davanti all’acqua che zampillava per ore fuori da un tombino. «Capisco la necessità dei lavori di riqualificazione - lamenta Giovanni Sanna, esercente storico della zona - ma vanno fatti una volta per tutte. Invece continuano a intervenire sempre negli stessi punti».

L’asfalto è stato invaso dall’acqua per circa 200 metri mentre, all’altezza di piazza della Madonna di Latte Dolce, si apriva un fosso che costringeva le sospensioni dei veicoli a fare gli straordinari. «Le nostre strade - lamenta rassegnato un abitante- sono un rattoppo senza fine». Intanto niente acqua per qualche ora in via Kennedy e in alcune vie limitrofe prima che venisse conclusa la riparazione. Che non rassicura però su possibili, nuove rotture delle tubazioni.

