Di tutta l’acqua immessa ogni giorno nei 380 chilometri delle rete di distribuzione di Cagliari, oltre un terzo viene buttato via. In pratica sprechiamo per colpa delle condotte colabrodo oltre ventuno milioni di litri d’acqua. Una battaglia, quella contro le perdite idriche, che Abbanoa sta cercando di combattere con tre nuovi cantieri dove viene utilizzata una tecnica che evita scavi e intoppi al traffico.

pagine 16, 17