Acosta super, ma Bezzecchi ha margine 

Archiviato il successo al Mugello, Marco Bezzecchi veste i panni dell'uomo da battere nel Gran Premio d'Ungheria con gli avversari (Pedro Acosta su tutti) che prendono le misure su di lui. Nel primo giorno in pista al Balaton Park il pilota dell'Aprilia è apparso intento a controllare e non attardarsi. Al termine delle prequalifiche, ha fatto segnare il sesto tempo ma con ampi margini di crescita. Male Pecco Bagnaia che dopo l'ultimo exploit al Gran Premio d'Italia sembrava essersi ripreso: è 14/° e oggi dovrà partecipare alla Q1. È tornato ad alti livelli Marc Marquez, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio, ma capace di faro segnare il miglior tempo al mattino. Non si è però ripetuto nel pomeriggio (7°). Il più rapido nelle prequalifiche è stato Pedro Acosta. Il giovane pilota della Ktm ha rifilato ben quattro decimi al secondo, ovvero Fabio Di Giannantonio che conferma il momento positivo: l'italiano è risultato il migliore in sella alla Ducati. Exploit delle Aprilia che hanno centrato tutte la qualificazione in Q1: 3° Raul Fernandez, 4° Fermin Aldeguer, 5° Ai Ogura, 9° Jorge Martin. Oggi dalle 10.05 prove libere e qualifiche, alle 15 la Sprint race.

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