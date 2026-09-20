acosta rompe il ghiaccio al red bull ring lo spagnolo della ktm precede tre aprilia 

Alla fine la tanto agognata vittoria è arrivata: Pedro Acosta, dopo averlo sfiorato più volte, centra il primo successo in MotoGp. La sua Ktm passa per prima sotto la bandiera a scacchi nel Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg, in Austria. L'ex 'ragazzo prodigio' spagnolo trattiene a stento le lacrime sul podio, dove Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia, lo festeggiano con il tradizionale bagno di prosecco. Ma a gioire è anche e soprattutto Martin: il madrileno, che sabato si è imposto nella Sprint approfittando di una caduta di Acosta, allunga ancora in vetta al motomondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Il riminese, dopo un'ottima partenza aveva infilato il compagno di squadra ma è stato poi ripassato, ma ha avuto l'intelligenza di non strafare e accontentarsi del terzo posto in vista di una condizione fisica migliore. Deluso, invece, Marquez. Il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dalla Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura che era al rientro dopo un lungo infortunio.

Il catalano e la moto di Borgo Panigale sembrano essere ripiombati nelle difficoltà di inizio stagione, quando il distacco con le Aprilia sembrava incolmabile. Pecco Bagnaia strappa un settimo posto al termine dell'ennesimo weekend disastroso. In classifica generale sale anche Acosta, seppur con 72 punti di distacco dalla cima, ma sta già guardando alla prossima stagione: il murciano guiderà la Ducati al fianco del “maestro” Marc Marquez.

La MotoGP tornerà il 4 ottobre per il Gp del Giappone a Motegi.

Ordine d’arrivo : 1. Pedro Acosta (Spa, Ktm) 42’16”996, 2. Jorge Martin (Spa, Aprilia) a 1”017, 3. Marco Bezzecchi (Ita, id.) a 1”209, 4. Ai Ogura (Gia, id.) a 2”139, 5. Marc Marquez (Spa, Ducati) a 7”339, 6. Brad Binder (Saf, Ktm) a 8“720, 7. France- sco Bagnaia (Ita, Ducati) a 9”686, 8. Fermin Aldeguer (Spa, id.) a 12”365, 9. Fabio Di Giannantonio (Ita, id.) 14.869, 10. Johann Zarco (Fra, Honda) a 16”266. Mondiale piloti : 1. Martin (Spa) 306, 2. M. Marquez (Spa) 294, 3. Bezzecchi (Ita) 264, 4. Acosta (Spa) 234, 5. Di Giannantonio (Ita) 230, Ogura (Gia) 222.

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