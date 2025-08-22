VaiOnline
MotoGp.
23 agosto 2025 alle 00:22

Acosta e la Ktm fanno paura a Marc Marquez 

Il venerdì ungherese della motoGp si chiude nel segno di Pedro Acosta: lo spagnolo della Ktm si aggiudica le pre-qualifiche (nonostante una caduta a fine sessione senza conseguenze) precedendo con il tempo di 1’37”061, per soli sei millesimi, il leader del motomondiale Marc Marquez (che aveva dominato le prove libere della mattina) e accedendo direttamente al Q2. Notte fonda per Francesco Bagnaia. Il piemontese della Ducati, in difficoltà già in mattinata nelle libere, non va oltre il 14° tempo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche, così come le due Aprilia di Martin e Bezzecchi. Sul nuovo circuito del Balaton Park Acosta mette in fila i fratelli Marquez (con Alex finito sotto indagine per aver rallentato Bagnaia e Miller) e l'altra Gresini di Fermin Aldeguer, mentre la gran giornata della Ktm è confermata dalla quinta posizione di Enea Bastianini e dalla qualificazione a sorpresa di Pol Espargaró, che sostituisce nel migliore dei modi Maverick Viñales. In Q2 anche le Honda ufficiali, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Oggi prove libere alle 10.05, qualifiche dalle 10.45 e Sorint race alle 14.55. Domani il gp alle 14.

