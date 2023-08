Acosta Agustin passa all’Arbus Fadda all’Ossese 

A un mese dall’inizio dei campionati, le squadre accelerano per completare le rose. Per il Budoni in Serie D un altro giovane di prospettiva: alla corte di Raffaele Cerbone arriva l’attaccante Vincenzo Bammacaro, classe 2004, cresciuto nelle giovanili della Salernitana. In Eccellenza dopo quattro stagioni il centrocampista Mattia Fadda (2002) torna all’Ossese dopo aver giocato con la maglia del Siligo (l’ultima annata) e in precedenza con il Taloro Gavoi. Il Villasimius ha chiuso la trattativa col fuori quota Filippo Ghiani, proveniente dall’Atletico Uri. Fa shopping anche la Villacidrese: approdano in gialloblù l’attaccante Michele Suella (1995), ex giovanili del Cagliari, Samassi, Guspini e Iglesias, e il centrocampista Manuel Canu (2004), ex giovanili della Reggiana, Latte Dolce e Sestri Levante. Confermato Gian Marco Cau (1993).

In Promozione il portiere selargino Riccardo Pisu (2003) ha trovato l’accordo col Guspini dopo essersi messo in evidenza nel La Palma. Il portiere Domenico Loriga (2000), dopo le esperienze con Trinità e Perfugas, fa ritorno al Luogosanto. Il Posada si rinforza con tre giocatori serbi: l’attaccante Aleska Ivanovic, il centrocampista Pantazis Kostas e il difensore Dimitrjie Filipovic. Il tecnico è Alessandro Farina. L’Idolo ha ingaggiato il difensore argentino Nacho Prieto (1994), la scorsa stagione al Lanusei. L’Arbus Costa Verde invece ha trovato l’accordo con Acosta Agustin, centrocampista classe 1996, mancino naturale abile sia nella fase di impostazione sia di interdizione, ex Central, Racing Club, Madridejos, CF La Solana, Castiadas, Tempio e Macomerese.

La Città di Selargius del patron Velio Schirru ha tesserato il difensore Andrea Felleca, ex Sant’Elena. Confermati il capitano Nicola Schirru, Andrea Spissu e Alex Ruggeri. Il tecnico Alberto Melis potrà attingere anche dalla Juniores. Davide Puddu, ex giocatore del Cagliari, è il nuovo allenatore degli Allievi del Calcio Pirri. Nicola Di Martino guiderà gli Allievi del Sinnai, che in prima squadra ha confermato Marcello Sebis. Antonello Casiddu è il preparatore dei portieri degli Allievi e dei Giovanissimi della Ferrini Cagliari. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA