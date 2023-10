Acli, i sardi sono sempre più poveri 

È sempre emergenza povertà in Sardegna e i numeri stanno a testimoniarlo con fredda puntualità. I dati Istat sulle condizioni della popolazione nel 2022 rivelano un crollo preoccupante per l'Isola: il 10 per cento dei sardi vive in povertà assoluta, mentre il 18 per cento è soggetto a povertà relativa.

L’analisi

Secondo quanto riportato ieri dall'Istituto di Statistica, la povertà in Italia è aumentata dello 0,6% tra il 2021 e il 2022. L'aumento è attribuito principalmente all'inflazione, generata in parte dall'aumento dei prezzi dell'energia e seguito da un mancato controllo dei costi dei generi alimentari. Quest'ultimo fenomeno non è dovuto soltanto all'aumento dei costi di trasporto, ma anche a una diffusa speculazione.Nelle isole la percentuale di famiglie in povertà assoluta è passata dal 9,2 per cento al 9,8 per cento del totale, mentre quelle in povertà relativa, cioè che non riescono a stare al passo con lo standard di vita medio, sono passate dal 17,4 per cento al 17,9 per cento. In Sardegna, l'incidenza della povertà relativa individuale è del 20 per cento, un dato superiore al 14,8 per cento della media nazionale e molto più elevato rispetto al 9,2 per cento del Nord e al 9,9 per cento del Centro, pur essendo solo leggermente inferiore al 25,3 per cento del Sud.

La situazione non è migliore per quanto riguarda la povertà relativa familiare, in cui l’Isola si posiziona sesta per la percentuale di famiglie che vivono in tale condizione, con il 15,3 per cento rispetto al 10,9 per cento della media nazionale.

Peggioramento

Questi dati non sorprendono, considerando che l'Indagine Swg-Iares del 2023 rivela che il 22 per cento dei residenti in Sardegna ha dichiarato un peggioramento della propria situazione rispetto al 2021, con un aumento al 30 per cento nell'area metropolitana di Cagliari.

Inoltre, il 36 per cento dei sardi (42 per cento nell'area metropolitana di Cagliari) si dichiara insoddisfatto della propria situazione finanziaria.

Tre sardi su dieci sono preoccupati per la perdita di potere d'acquisto, la disoccupazione e lo sviluppo economico della Sardegna.

L’associazione

Mauro Carta, presidente di Acli Sardegna, lancia un accorato appello alle istituzioni: «È necessario che il Governo e la Regione agiscano per contrastare l'inflazione e riprendano a fare programmi seri di lotta alla povertà», ha dichiarato in risposta ai dati appena pubblicati dall'Istituto di statistica. «Non solo interventi occasionali, ma risposte strutturali su cui le famiglie e gli individui possano fare affidamento nei momenti di bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA