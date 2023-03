Acli, è Carta il nuovo presidente 

Mauro Carta è il nuovo presidente delle Acli regionali della Sardegna. L’ha eletto ieri il Consiglio regionale dell’associazione. Di Gesico, Carta ha 48 anni ed è laureato in Economia e commercio. Ricercatore e consulente, ha lavorato nella progettazione comunitaria e nella cooperazione internazionale e delle politiche per il lavoro, si occupa di servizi per il lavoro e le imprese. È autore di pubblicazioni e ricerche sullo spopolamento e sui flussi migratori della Sardegna e si occupa da diversi anni degli emigrati sardi attraverso il Comitato regionale emigrazione immigrazione Crei.

Per due mandati Carta è stato presidente delle Acli provinciali di Cagliari e presidente di Ipsia Sardegna. In questi ruoli si è occupato di promozione sociale e formazione, di partecipazione dei giovani ai percorsi di educazione non formale e di mobilità internazionale. Si è inoltre interessato di sostegno alla creazione d’impresa, di volontariato e cooperazione nei Balcani e in Africa ed è consigliere della Fondazione con il Sud.

«Le Acli devono continuare a essere uno spazio di partecipazione e di impegno attivo verso la comunità, come sono sempre state», dice Carta: « Le Acli della Sardegna continueranno a occuparsi, come hanno fatto negli ultimi anni sotto la guida dell’amico Franco Marras, di promozione sociale dei territori, di giovani e di creazioni di reti sociali».

RIPRODUZIONE RISERVATA