Acli, Carta confermato presidente per quattro anni 

Sostegno per le persone vulnerabili, giovani, anziani e famiglie. Sono le fondamenta dell’impegno di Giacomo Carta, confermato presidente delle Acli provinciali per i prossimi quattro anni al termine dei lavori del consiglio provinciale dell’altro ieri.«Sono profondamente onorato di essere stato confermato per un altro mandato. Ci sarà tanto lavoro vista la situazione sociale critica che ci circonda» afferma Carta.

Classe 1987, dal 2014 è stato coordinatore provinciale dei Giovani delle Acli, un impegno proseguito anche a livello nazionale dal 2017. Nel 2019 è stato vicepresidente vicario del Consiglio nazionale dei giovani. «Le conseguenze delle varie crisi economiche legate al Covid, alle guerre ed all'aumento dell'inflazione sono state notevoli e hanno indebolito drasticamente il nostro tessuto sociale», sottolinea il presidente, «il nostro compito è di rafforzare il supporto alle persone più fragili, ai giovani, agli anziani e alle famiglie in continuità con il lavoro fatto negli ultimi anni, inserendo nuovi progetti che abbiamo già in cantiere». Tra le proposte degli ultimi quattro ci sono le iniziative col Servizio civile, che hanno coinvolto oltre 130 giovani, l’azione del Punto famiglia, che ha fornito consulenze legali, psicologiche e di mediazione, “Genti de Bixinau - il vicino solidale” e il progetto "Vivere a lungo, vivere bene", dedicato agli anziani.

Le altre cariche

Nella serata di martedì è stata eletta anche la presidenza, composta da Fabiola Nucifora, vice presidente vicario con delega all’ambiente, Benedetta Iannelli, vice presidente e amministratore con delega al bilancio e alla progettazione, Federica Sirigu, con funzione di sviluppo associativo e delega al servizio civile, Francesca Garau, con delega al dialogo intergenerazionale, Luca Sannio, con delega all’area legale, Marco Sideri, con delega al lavoro, Francesco Micillo, con delega alla famiglia, Mohammed Kouchrad, con delega al settore immigrazione, Francesco Pisano, responsabile provinciale Fap, Marianna Laudi, coordinatrice giovani delle Acli, Marco Cuccu, presidente U.S. Acli Cagliari, Rosangela Dessì, responsabile coordinamento donne e Stefania Matta, responsabile Acli terra.

