Aci e Università insieme per la mobilità del futuro 

Cagliari si candida a diventare una delle capitali della mobilità sostenibile: è stato firmato un accordo di collaborazione tecno-scientifica tra l’Automobile Club Cagliari e il costituendo Raggruppamento Temporaneo dei Dipartimenti Universitari (Rtdu) per la realizzazione del progetto “Mob-Com”, che consiste nella creazione e gestione, nell’area della Città Metropolitana di Cagliari, di un hub di alta specializzazione dedicato al mercato europeo dei modelli elettrici ed ibridi.

Un’infrastruttura di ricerca destinata ad attività di ricerca industriale, testing, verifica e omologazione, ponendosi come obiettivo il raggiungimento dei traguardi fissati dal Green Deal Europeo e dal Pnrr. «È l’atto formale di un percorso di confronto e progettazione tra Aci, Acc e gli organismi di ricerca per offrire servizi specialistici nel settore della mobilità sostenibile. L’obiettivo è garantire e rafforzare gli standard di qualità e sicurezza che hanno sempre contraddistinto il parco automobilistico italiano», ha dichiarato il mandatario del raggruppamento, Alfonso Damiano. «È fondamentale essere un ente al servizio delle istituzioni e dei cittadini, per rispondere alle esigenze di mobilità, guardando all’innovazione tecnologica e alle evoluzioni del mercato», ha spiegato il presidente dell’Aci, Antonello Fiori.