Achour-Grandu Avanti Primavera 

Cagliari 2

Empoli 0

Cagliari (3-5-2) : Iliev; Cogoni, Pintus, Soldati (28' st Franke); Grandu, Balde, Marcolini, Sulev (28' st Malfitano), Langella (12' st Arba); Achour (28' st Trepy, Bolzan (15' st Vinciguerra). In panchina Auseklis, Liteta, Tronci, Longoni, Nunn, Marini. Allenatore Pisacane.

Empoli (3-4-1-2) : Fuscaldo; Morai (34' st Campaniello), Fălcușan, Majdandzic (15' st Orlandi); Lauricella, Bacci, Huqi, El Biache; Cesari (15' st Bacciardi); Akpa-Khukwu (1' st Monaco), Popov (34' st Rugani). In panchina Versari, Asmussen, Trdan, Benbnista, Olivieri, Pereira Gravelo. Allenatore Birindelli.

Reti : 21' pt Achour, 43' st Grandu.

Arbitro : Gavini di Aprilia.

Note : ammoniti Soldati, Cogoni, Bacciardi, Campaniello, Trepy. Recupero 1' pt e 5' st.

Torna il sole per la Primavera del Cagliari che, dopo tre ko consecutivi, ritrova la vittoria. Davanti al pubblico del Crai Sport Center di Assemini, i ragazzi di Pisacane guadagnano i tre punti vincendo 2-0 sull'Empoli.

Il match non sembra partire benissimo per i rossoblù che, dopo 12', si ritrovano a dover sostituire Langella con Arba per infortunio. Al 13' Akpa-Khukwu prova la conclusione, Pintus chiude bene e sventa il pericolo. Al 21' Bolzan serve bene Achour che trova la zampata vincente per il vantaggio. Al 33' azione personale di Bolzan ma è poco preciso. Due minuti dopo Sulev, servito da Arba, prova ad incrociare, la sfera termina fuori. Al 38' Bacci calcia una punizione dai 25 metri, Iliev para. Nella ripresa, al 49' Bolzan spreca una buona palla datagli da Achour. Al 67' Orlandi cerca la porta rossoblù, Iliev blocca. Al 87' azione manovrata da Vinciguerra che va al tiro, respinta di Fuscaldo ma un rapace Grandu imbuca il 2-0.

