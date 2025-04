Achille Lauro: «Tutti noi, “Comuni Mortali”» 

La scalinata di Trinità dei Monti a Roma, la sua Roma, «amica e amante»; l'abbraccio dei 2000 fortunati fan che non si sono fatti fermare dalla pioggia leggera e hanno risposto alla chiamata; la voglia di esserci, di farsi sentire. Achille Lauro presenta così, con un live show annunciato solo poche ore prima, il nuovo album “Comuni Mortali”, in uscita domani per Warner Music Italy. «Roma», spiega l'artista, 34 anni, reduce dall'ultimo Festival di Sanremo con il successo strepitoso di “Incoscienti Giovani”, «è il filo conduttore di questo album, che è la sintesi di ciò che sono oggi. Roma e i suoi vicoli, che mantengono la tradizione di un mondo che non c'è più. Ma è proprio dove esiste la realtà, che esistono le grandi cose. Io rubo dalla realtà, rubo le immagini che vedo. Perché in fondo una canzone non è altro che un sentimento condiviso».

“Comuni Mortali” - «un’espressione che racchiude quello che siamo tutti, fragili e uguali» - è il settimo album di Achille Lauro, quello della maturità, un nuovo passaggio per il cantautore che nei lavori precedenti ha attraversato i generi, spaziando dall'urban al glam, dal rock fino al pop. «Oggi non ha più senso parlare di generi. Qualcuno ha detto che ho provato a far saltare la mia carriera ad ogni disco, ma in realtà io mi sento molto coerente con il mio percorso. Questo è un disco che parla di me in maniera diversa, in maniera più consapevole, che mi ha fatto capire veramente chi io sia. Non è pensato per le radio ed è fuori dalle logiche del mercato discografico, che possono essere deleterie per un artista. Non rincorro più il gioco dei numeri, della canzone estiva che fa divertire».

