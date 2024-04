Achille Lauro in piazza Sella? È polemica 

Per il terzo anno consecutivo sembrava esser scontata la scelta sullo svolgimento del grande concerto estivo da proporre con ingresso libero allo stadio comunale Monteponi, ma dopo Mahmood nel 2022 e Ghali nel 2023, l’esibizione live di uno dei più apprezzati artisti della scena musicale potrebbe svolgersi altrove.

Le polemiche

L’amministrazione comunale ha annunciato che il concerto di Achille Lauro previsto per il prossimo 3 agosto si terrà in piazza Sella e Luigi Biggio, consigliere d’opposizione di FdI dichiara: «Se confermata, si tratterebbe di una scelta folle».Di ufficiale però al momento c’è soltanto la data iglesiente inserita nel tour del cantautore veronese, perché sulla possibile location è ancora opportuno utilizzare il condizionale. La preferenza di aver annunciato piazza Sella come luogo per l’esibizione è scaturita dalla possibilità di non poter usufruire dello stadio Monteponi: «È possibile che a breve partiranno degli importanti interventi sull’impianto. - svela il primo cittadino Mauro Usai - È in progetto la riqualificazione delle tribune e delle gradinate. Essere riusciti a regalare al territorio l’ennesima esibizione a firma di un grande artista è la dinamica più importante, non capisco come si possano creare polemiche su questo. La data è stata fissata e non avendo certezze sulla disponibilità del Monteponi, ad oggi il teatro dell’appuntamento sarà piazza Sella, che ha già dimostrato di essere un luogo idoneo per ospitare appuntamenti di spicco».

I precedenti

Da Grignani a Pedrini, da Fred De Palma ai Ricchi e Poveri, fino a Giusy Ferreri e Fabio Concato: il salotto cittadino nell’ambito delle manifestazioni dell’estate iglesiente, negli ultimi due anni ha accolto una fiumana di visitatori provenienti da ogni dove. «L’area ha superato tutti i test sulla sicurezza e mostrandosi ampiamente prestante. Peraltro si tratta di uno spazio decisamente gradito alle attività commerciali. - continua Usai - Ora si cercherà di capire se i lavori al campo sportivo inizieranno prima del concerto di Achille Lauro e se così fosse, nulla vieterebbe di valutare la compatibilità degli stessi con lo spettacolo».Di tutt’altre vedute il pensiero di Luigi Biggio: «Piazza Sella non è un luogo adatto per accogliere un artista del calibro di Achille Lauro, si correrebbe il rischio di paralizzare la città creando problemi di ordine pubblico e sulla viabilità. - puntualizza - Qualora il campo sportivo non possa esser utilizzato, sarebbe opportuno cercare delle alternative differenti da quella dichiarata. Da tempo continuo a sostenere che se si ha l’intenzione di proseguire con la politica dei grandi spettacoli, è opportuno individuare uno spazio specifico, magari individuando un’area da attrezzare e dotare di tutti i servizi necessari. I grandi concerti non possono svolgersi in piazza Sella».

