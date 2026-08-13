Achille Lauro e Mara Sattei infiammano l’Arena 

Olbia ha fatto nottata con Achille Lauro ma pare ne sia valsa la pena, come svelano i fan dell’artista più atteso dell’11ª edizione del Red Valley.Il festival targato Magma Events ha preso il via ieri alla Olbia Arena. Una data – la prima di tre – che oltre a Lauro e le sue hit ha offerto la scena ad altri protagonisti di quest’anno: su tutti Ditonellapiaga e Bresh, ma anche Clara e Mara Sattei, la prima tra i “big” della prima giornata del Red Valley 2026 a presentarsi al cospetto dei 15mila presenti ieri. Gli stessi che da subito, molto prima che Achille Lauro salisse sul palco, cantavano nell’arena concerti le sue hit.

A inaugurare la serata, poco dopo le 18, è toccato a DoDoJ, seguito de Damianito, con i loro dj set. Poi, dopo Mara Sattei, Chiello, quindi Clara e Ditonellapiaga, Bresh a mezzanotte e Achille Lauro un’ora dopo. In chiusura i dj set di Boss Doms e Damianito. Oggi il programma propone Anna nel cuore della notte, intorno all’una, preceduta da Lil CR, 18K, Le-One, Promessa, 22Simba, Noyz Narcos, Kid Yugi e Shiva; tra un’esibizione e l’altra i dj set e lo show dei Perreo, chiude la dance-elettronica degli Euroclub. A Ferragosto Ernia, Annalisa e Sfera Ebbasta, altri “big” di quest’anno, si esibiranno tra le 22.35 e le 2 di notte.

RIPRODUZIONE RISERVATA