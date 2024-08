Achille Lauro è energia a mille Che magica la notte di Iglesias! 

Brani accompagnati a squarciagola e tanti applausi. Achille Lauro conquista gli 8mila fan arrivati allo stadio Monteponi per il live di Iglesias, e l’unica tappa in agenda in terra sarda del tour del cantautore 34enne si rivela un successo. I cancelli si sono spalancati alle 19 e una fiumana di persone ha diligentemente rispettato le indicazioni di un’organizzazione impeccabile e cominciato a riversarsi a ridosso del palco.

L’entusiasmo

I fan più devoti hanno preso posizione alle 13, sfidando la calura quasi insopportabile. «Per assistere al concerto di Lauro si tratta di un sacrificio decisamente accettabile», dice la 53enne cagliaritana Daniela Carboni. Seduta all’ombra dei gradini d’ingresso c’è anche Elisabetta Congera, 25 anni, di Fluminimaggiore, non una fan qualunque: «È la 17esima esibizione di Achille Lauro che seguo dal vivo», rivela con gli occhi lucidi. «Siena, Civitavecchia, Firenze, Roma, nel 2022 sono stata presente dieci volte e in tre occasioni l’ho persino incontrato. Quando ho saputo che si sarebbe esibito qui a Iglesias ho provato un’emozione fortissima. Spero di non scoppiare in lacrime quando salirà sul palco».

Generazioni diverse

Achille Lauro è un fenomeno della musica italiana, un’icona amata da generazioni di fan. Simona Aru, 48enne iglesiente, ammette di avere un debole per il brano “Che sarà”: «Considerato il difficile periodo che si sta vivendo a livello globale», spiega indicando i giovani in attesa dell’apertura dei cancelli, «mi fa pensare al futuro che attende tutti questi ragazzi». Nino (38 anni) e Diletta Pintus (10) sono padre e figlia che hanno scelto di vivere insieme l’evento: «Lavoro in un panificio e ho fatto il turno di notte. Per occupare la prima fila non ho chiuso occhio», commenta Nino, «ma non potevo mancare e non potevo permettere che mia figlia fosse distante dal palco dove si esibisce uno dei suoi artisti preferiti». «Non so come reagirò quando lo vedrò salire sul palco», annuncia Sara Diana, 30enne di Domusnovas, anche lei in compagnia della madre, grande fan del cantante.

Balli scatenati

Quando Achille Lauro appare sul palco, passate le 23, lo stadio s’infiamma e diventa una bolgia gioiosa. Una carrellata senza sosta per quasi due ore di esibizione. Le sue hit più amate e conosciute: “Domenica”, “16 marzo”, “Me ne frego”, “Rolls Royce”, “Fragole”, “C’est la vie”, sono fra quelle che hanno trascinato il pubblico in delirio, fan ora scatenati e ora in religioso ascolto.

Il dono alla città

Il pubblico ha approvato la performance di un artista che si conferma fra i più talentosi della scena musicale. Felici i fan, felice l’amministrazione comunale. L’assessora ai Grandi eventi del Comune di Iglesias, Claudia Sanna: «Abbiamo regalato a tante persone l’opportunità di poter assistere gratuitamente allo show di un cantante di caratura internazionale. Non poco, considerati i tempi». Achille Lauro si conferma un cantautore di spessore, un personaggio irriverente, rivoluzionario, carismatico, il tanto da potersi permettere di ricevere i più importanti consensi, con la sola presenza scenica.

