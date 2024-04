Achille Lauro arriva a Iglesias: 3 agosto, concerto gratuito 

«Ci son cascato di nuovo», scriveva qualche giorno fa sibillino il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai sul personale profilo social. Una frase incomprensibile ai più, estratta dal brano “Me ne frego” di uno dei più apprezzati cantanti della scena musicale italiana. Una frase che oggi assume un senso: il messaggio intendeva anticipare l’ennesimo colpo messo a segno per la prossima estate iglesiente, ovvero il concerto live e gratuito di Achille Lauro che si terrà il 3 agosto.

La notizia è ufficiale e resa nota anche dall’ufficio stampa dell’artista, che comunica l’inserimento della data iglesiente nel tour “Achille Lauro Summer Fest - A rave before l’Iliade” che partirà il prossimo 30 maggio da Cortona.

Dopo gli eventi che negli ultimi due anni hanno visto protagonisti rispettivamente Mahmood e Ghali, la cittadina mineraria si appresta ad accogliere l’ennesimo pezzo da novanta: «E sempre con la medesima modalità d’ingresso al live gratuito», specifica Usai. «Iglesias è una città che da tempo punto sulla cultura e la musica di un artista come Achille Lauro, talentoso ed irriverente, rivoluzionario ed eclettico, è cultura. Contiamo di proseguire sulla strada intrapresa, ovvero quella di offrire dei concerti che abbiano per l’intero territorio del Sulcis, delle ricadute importanti sotto tutti i punti di vista, economico, turistico ed imprenditoriale».

Come accaduto per i live di Mahmood nel 2022 e per quello di Ghali nel 2023, anche il prossimo concerto punterà a coinvolgere un pubblico di ogni fascia d’età: «E non solo sardo», puntualizza il primo cittadino, «gli eventi promossi dal Comune richiamano spettatori da ogni parte d’Italia. I visitatori possono contare su una città ospitale e sicura, che coniuga il piacere dell’evento musicale alla scoperta del territorio». Anche perché gli appuntamenti inseriti nel calendario estivo saranno tanti: «Achille Lauro è la punta di diamante di un programma che prevederà altri spettacoli all’insegna della grande musica». Tutti, rigorosamente, gratuiti.

